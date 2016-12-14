Построение личных отношений с президентом РФ японскому премьер-министру видится едва ли не единственным способом решения принципиального для Токио вопроса Южных Курил

Японский премьер-министр Синдзо Абэ встречается с президентом России Владимиром Путиным едва ли не чаще, чем с другими мировыми лидерами. Только в этом году они проводили личные переговоры дважды — в апреле премьер побывал с визитом в Москве, а в июле лидеры виделись в Гамбурге на полях саммита "двадцатки". Очередная их встреча запланирована на 7 сентября во Владивостоке, где пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная тема мероприятия — экономика, и это направление, безусловно, значится в повестке Абэ, но едва ли имеет первостепенное значение. Главное, на чем будет сосредоточено внимание как самого премьера, так и почти всей правительственной части японской делегации в столице Приморья, это политика. Речь идет о вопросе Южных Курил и дипломатии в сфере безопасности — фон для переговоров на высшем уровне задала КНДР, где 3 сентября было проведено шестое ядерное испытание. Тернистый путь к сотрудничеству Построение личных отношений с российских лидером премьер-министру Японии видится едва ли не единственным способом решения принципиального для Токио вопроса Южных Курил. С этой мыслью он предложил в 2016 году российской стороне так называемый новый подход, согласно которому решение территориального вопроса уже не является предварительным условием для масштабного экономического сотрудничества.

Наоборот, развитие деловых связей теперь служит улучшению отношений по всем фронтам с целью построения отношений доверия. Ведь, как неоднократно говорил российский президент, решить этот сложный вопрос можно, лишь углубив связи и построив дружеские отношения. Но японские деловые круги пока довольно холодно смотрят в сторону экономического сотрудничества с Россией. Как свидетельствует опрос, проведенный Федерацией японского бизнеса (Ниппон кэйданрэн), нерешенных проблем, затрудняющих работу с РФ, еще очень много. В первую очередь они касаются несовершенства правовой системы и правоприменительной практики, мешают бюрократические барьеры и сложности прохождения импортных и экспортных процедур, длительные согласования, отсутствие необходимой информации не только на японском, но и на английском языке. У экономического сотрудничества двух стран, по мнению некоторых наблюдателей, имеются довольно узкие и вполне конкретно очерченные рамки. В этой связи эксперты высказывали мнение, что больших сенсаций, прорывов и вообще чего-то кардинально нового от третьего ВЭФ ожидать не стоит.

Во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года был подписан солидный пакет из 80 документов, в том числе 68 соглашений с участием частных компаний. Большая их часть до сих пор остается на уровне меморандумов. Можно ожидать, что предстоящий форум даст возможность сделать еще один шаг, пускай и небольшой, по направлению к реализации намеченных планов. И действительно, к примеру, как рассказали ТАСС в компании JGC Corporation, на следующий этап должен выйти проект по созданию во Владивостоке реабилитационного медицинского центра. Переговоры на эту темы между сторонами шли более года, а теперь, как ожидается, проект будет запущен уже в январе 2018 года.

Планомерное развитие касается и сотрудничества в довольно узкой, но важной с учетом региональных особенностей темы тепличного хозяйства. В Hokkaido Corporation ТАСС рассказали о планах расширения тепличного проекта в Якутске, а JGC Corporation реализует похожий проект в Хабаровске. Одним из самых заметных перспективных проектов сотрудничества может стать совместный инвестиционный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Японского банка международного сотрудничества, в который каждая сторона договорилась вложить по $500 млн. Ожидается, что он будет создан осенью, о финансировании проектов по его линии сообщений пока не поступало. Курилы и ракетный фактор По-настоящему пристальное внимание приковано к перспективам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. О важности начала консультаций по этой теме лидеры двух стран договорились еще в декабре прошлого года. С тех пор прошло два раунда межмидовских консультаций, в ходе которых прорывных решений, судя по всему, достичь не удалось.