Концессия строительства моста через Лену будет представлена до конца года

Заинтересованность в проекте выразили китайские и японские бизнесмены

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Китайская компания "Синогидро" ("дочка" PowerChina) до конца года представит предложения в концессионное соглашение о строительстве мостового перехода через реку Лену в Якутии. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Егор Борисов накануне III Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

"На данный момент концессия прорабатывается и изучается. Китайская сторона очень ответственно подходит к этому вопросу, к началу зимы они должны представить концессию", - сказал он.

Глава республики добавил, что интерес к проекту также проявили бизнесмены из Японии. "Мы ведем работу с различными инвесторами, долго работали с китайскими инвесторами. Сегодня большой интерес проявляет японские инвесторы, <...> есть и российские компании", - отметил Борисов.

По всему течению Лены нет ни одного моста, кроме Осетровского в Иркутской области. Мост через Лену, по словам главы региона, является для республики одним из главных проектов, поскольку позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута - железная дорога, речной и авиационный транспорт, региональные дороги. Предполагается, что ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн. Общая протяженность мостового перехода - 21 км.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства мостового перехода предварительно оценивалась в 55-64 млрд рублей, текущая стоимость проекта будет известна после подготовки проектно-сметной документации. Строительство планируется завершить к 2022 году - 100-летнему юбилею Якутской АССР.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.