"Алроса" выставила на аукцион на ВЭФ алмаз в 75,75 карата

Всего компания представила на торгах 45 камней общей массой около 1,3 тыс. карат

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Алроса" в рамках Восточного экономического форума объявила два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов, сообщает компания.

В частности, на торги выставлены алмазы специальных размеров массой 10,8 карата и более. Всего представлено 45 камней общей массой 1,293 тыс. карат, самый большой из которых весит 75,75 карата. Аукцион завершится 6 сентября, в нем принимают участие около 80 фирм из США, Китая, Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии.

"Первые аукционы по продаже алмазов на нашей дальневосточной площадке прошли в рамках подготовки и проведения ВЭФ-2016, по итогам торгов мы наблюдали интерес со стороны клиентов из стран АТР. В этом году, учитывая высокий спрос, мы ожидаем хорошие результаты", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Алросы" Юрия Окоемова.

Кроме того, 5 сентября завершился аукцион по продаже бриллиантов. Клиентам было предложено 36 камней размером от 2 до 12 карат, самый большой (12,18 карата) имеет форму огранки "изумруд". Также на торги были выставлены бриллианты стандартной круглой формы, камни огранки квадратный изумруд, принцесса, радиант и подушка. Один бриллиант из всего ассортимента имеет фантазийный желтый цвет.

"В прошлом году на первых пробных торгах во Владивостоке нам удалось продать все лоты с существенной премией. В этом году мы представляем достаточно разнообразный по видам огранки ассортимент, который несомненно заинтересует потенциальных покупателей", - цитирует пресс-служба директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина.

По данным компании, первые аукционы по продаже алмазов и бриллиантов во Владивостоке прошли на площадке Евразийского алмазного центра, который начал работу в сентябре 2016 года. Всего в период с сентября по декабрь прошлого года было реализовано 421,4 тыс. карат алмазов и бриллиантов, в первом квартале 2017 года - 440,4 тыс. карат.