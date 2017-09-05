По словам главы Минприроды, в худшем случае такая сделка может привести к приостановке геологоразведочных работ на участках недр федерального значения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Перспектива покупки Schlumberger 51% в Eurasia Drilling Сompany увеличивает санкционные риски по проектам, в которых нефтесервисная компания привлечена в качестве подрядчика, и срыву лицензионных обязательств, считает министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"В условиях санкций эти сделка может привести к срыву выполнения договоров с российскими компаниями-недропользователями, что, в свою очередь, приведет к невыполнению лицензионных обязательств, принятых компаниями перед государством", - сказал Донской в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Министр добавил, что Минприроды считает "подобную сделку недопустимой, поскольку приостановка геологоразведочных работ на участках недр федерального значения несет угрозу безопасности государства".

Донской отметил, что в случае, если сделка будет подготовлена, ее рассмотрит правительственная комиссия по иностранным инвестициям. "Если сделка будет подготовлена, проработаны все вопросы - она будет вынесена на комиссию. По всем правилам она должна выноситься на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России", - добавил он.

Позиция Минприроды и ФАС

Ранее ФАС и Минприроды заявили, что шансы на сделку между Schlumberger и EDC малы, поскольку иностранный инвестор не предоставил гарантии того, что новые потенциальные санкции со стороны США не нарушат деятельность российской компании, работающей на участках федерального значения.

Кроме того, как сообщал источник ТАСС, Минприроды предложило ФАС запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты нефтесервисной компании. Также ведомство предложило ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling инвестору из России в случае ввода дополнительных санкций со стороны США. Ранее в интервью ТАСС Донской сообщил, что Минприроды предлагает в рамках возможной сделки по покупке Schlumberger доли в EDC полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию, а также установить требования к формированию органов управления этой компанией из лиц, имеющих доступ к гостайне.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов.

В последнее время о своем интересе войти в капитал Eurasia Drilling заявили ведущая международная нефтесервисная компания Schlumberger, а также консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными инвесторами. Schlumberger претендует на 51% акций. Консорциум размер желаемого пакета не называл, но отмечал, что он миноритарный.