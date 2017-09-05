Опрос показал, что о строительстве комплекса знает каждый третий россиянин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около половины соотечественников (48%), слышавших о создании судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке, считают, что реализация проекта укрепит позиции России на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Около половины опрошенных, слышавших о строительстве "Звезды", считают, что реализация проекта укрепит позиции нашей страны на международной арене (48%), еще 43% ожидают, что благодаря этому будут созданы новые рабочие места", - следует из материалов опроса. О создании судостроительного комплекса "Звезда" знает каждый третий россиянин (33%).

Между тем, лидером (среди стратегически значимых для нашей страны проектов) в укреплении позиций России сограждане (58%) считают строительство космодрома "Восточный".

К положительным эффектам от строительства "Звезды" респонденты относят также развитие судостроительной отрасли (90%) и экономики страны в целом (88%), улучшение социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке (85%). Ожидается и развитие отечественного высокотехнологичного производства (83%), и повышение инвестиционной привлекательности (81%).

68% опрошенных признали значимую роль судостроительного комплекса в укреплении позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Повышение уровня безопасности в АТР в связи со строительством "Звезды" ожидают 73% респондентов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-25 августа методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1,8 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники.

Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники.

Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ).