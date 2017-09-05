Срок эксплуатации четырехполосной трассы составит 11,5 лет

ТАСС, 5 сентября. Строительство платной автодороги в объезд Хабаровска начнется в сентябре 2017 года, инвестиции в проект составят более 41,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во Владивостоке накануне Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Строительство автомобильной дороги "Обход Хабаровска" начнется в сентябре. Для нас проект очень крупный и важный, это проект века. Мы подписали концессионное соглашение, определен генподрядчик, сейчас выбирают субподрядчика", - сказал Шпорт.

Он сообщил, что в проект из бюджета края, федерального бюджета и внебюджетных источников будет инвестировано более 41,8 млрд рублей.

"Новация в том, что обычно в долгосрочном проекте концессионер, который вкладывает в него большую часть средств, ведет операционные дела по оплате за проезд. В нашем проекте мы все изменили и прописали в соглашении, что оператором будет правительство Хабаровского края. Для того, чтобы водитель Хабаровского края или какого-нибудь другого региона России, который будет проезжать по этой дороге, был уверен: тариф стабилен. Мы за этим будем следить, и рассчитываться с концессионером будем мы, а не потребитель", - объяснил губернатор.

Концессионное соглашение на 15 лет было подписано в декабре 2016 года между правительством Хабаровского края и Региональной концессионной компанией (консорциум "Газпромбанка" и производственной строительной фирмы "ВИС"). Согласно соглашению, четырехполосная дорога с тремя мостами, 21 путепроводом, пятью развязками разных уровней будет построена за 3,5 года, срок ее эксплуатации - 11,5 лет. Движение по трассе будет платным, на магистрали поставят пять пунктов взимания оплаты проезда. Новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет федеральные трассы А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.