Японская компания планирует в 2018 году строительство теплиц для клубники под Хабаровском

Японцы направят в проект около 1 млрд рублей

ТАСС, 5 сентября. Японская компания JGC Evergreen начнет строительство теплиц по выращиванию клубники в Хабаровском крае в 2018 году. Это будет третья очередь проекта на территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровске, сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Вячеслав Шпорт.

"С японской компанией JGC Evergreen ведем переговоры о строительстве третьей очереди тепличного комплекса. Компания уже выращивает огурцы, помидоры, паприку и зелень, но третья очередь будет более сложной - по выращиванию клубники. На ВЭФ мы подпишем меморандум о намерениях, а в 2018 году приступим к строительству третьей очереди", - сказал Шпорт в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что правительство Хабаровского края выделило землю под третью очередь проекта. "Японцы направят в проект на территории ТОСЭР около 1 млрд рублей, а мы в этом месте предоставляем всю инфраструктуру: подвели газ, энергетику, воду, делаем хорошую дорогу", - уточнил он.

По его словам, проект зародился на Петербургском экономическом форуме в 2013 году во время встречи с почетным председателем группы компаний JGC Eсихиро Сигэхисой. "Японцы стали первыми на Дальнем Востоке иностранными инвесторами, которые поверили в ТОСЭР и заложили тепличный комплекс. Они нас в хорошем смысле "вывернули на изнанку", по полочкам разобрали каждый заявленный нами пункт, проверили все - вплоть до качества воды, которую им подаем. Они поняли, что на территории Хабаровского края все работает, а за ними и другие инвесторы пошли к нам", - сказал Шпорт.

Первая в России территория опережающего развития была создана в Хабаровске в 2015 году, а японская компания JGC Evergreen стала первым инвестором-резидентом индустриального парка "Авангард", входящего в ТОР "Хабаровск". Ее первая теплица по выращиванию овощей закрытого грунта с инвестициями 556 млн рублей на площади 2,5 га открылась весной 2016 года, в сентябре 2017 года запланирована сдача второй очереди проекта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.