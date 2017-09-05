Донской: спецусловия по участкам на Гыдане ввели из-за стратегической задачи развития СПГ

Министр природных ресурсов и экологии отметил, что дополнительные требования были приняты исходя из необходимости создания центра по добыче и сжижению природного газа

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Специальные условия, включенные в аукционы на право пользования Штормовым, Верхнетиутейским и Западно-Сеяхинским месторождениями на Гыданском полуострове были приняты исходя из необходимости создания в Ямало-Ненецком автономном округе центра по добыче и сжижению природного газа, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Эти дополнительные требования были приняты исходя из необходимости создания в Ямало-Ненецком автономном округе центра по добыче и сжижению природного газа. Мы рассматриваем, что именно в этом районе должен возникнуть центр по производству СПГ, именно исходя из того, что это возможность для России войти на этот рынок. И сейчас откладывать или каким-то образом сдерживать развитие этого рынка не совсем, на мой взгляд, на пользу государству", - сказал Донской.

При этом он добавил, что "лицензии получили те, кто участвовал на конкурсе и, соответственно, выиграл".

Как сообщалось, в конце августа структуры "Новатэка" - "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Арктик СПГ - 2" - стали победителями аукционов на Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское и Штормовое месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Аукционы были объявлены 30 июня, заявки принимались до 4 августа. Согласно условиям аукционов, участвовать в торгах могли только компании, уже располагающие лицензиями на добычу газа Ямале и Гыдане, а также использующие ресурсную базу месторождений для производства СПГ на существующих и планируемых объектах инфраструктуры в Ямало- Ненецком автономном округе. Фактически этим требованиям отвечал только "Новатэк".

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев ранее сообщал ТАСС, что ведомство проверит законность условий аукционов, однако информации о начале проверок впоследствии не было.

Ресурсы Штормового месторождения, согласно материалам Минприроды России, оцениваются по категориям С1+С3 в 479,4 млрд куб. м газа и 39 млн т конденсата. Ресурсы Западно- Сеяхинского и Верхнетиутейского месторождений составляют по категориям С1+С2+С3 882,4 млрд куб. м газа и 68 млн т конденсата и нефти.