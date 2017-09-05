Донской: нефтяные компании из РФ найдут способы для эффективной работы в условиях санкций

Министр природных ресурсов и экологии отметил, что у компаний есть "широкий спектр инструментария" и многие "имеют партнерские взаимоотношения с иностранными инвесторами достаточно давно"

"У нас достаточно широкий спектр инструментария у компаний, они работают и на международных рынках, и многие уже имеют партнерские взаимоотношения с иностранными инвесторами достаточно давно. У наших нефтяников очень хороший заряд, очень хорошая база, чтобы найти способы, как продолжать работу и сделать бизнес эффективным", - сказал Донской.

Как сообщалось, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций, согласно которому, в частности, западные компании могут сотрудничать с российскими лишь в случае, если доля российской компании в проектах составляет менее 33%.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.