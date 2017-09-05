Очередная сессия комиссии ООН по данному вопросу стартовала в Нью-Йорке 5 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новая комиссия ООН довольно активно занялась рассмотрением российской заявки на расширение границ арктического шельфа, и есть основания ожидать окончательного решения в 2018 году, сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Новая комиссия, я знаю, активно занялась рассмотрением заявки. Соответственно, мы будем стараться, чтобы окончательные выводы были сделаны в самое ближайшее время. Конечно, в этом году они уже не успеют точку поставить, но такой сценарий вероятен в 2018 году, при несопротивлении всех сторон. Но давайте не будем загадывать", - сказал Донской.

Он добавил, что очередная сессия комиссии ООН стартовала в Нью-Йорке 5 сентября. Российскую делегацию представляет замминистра природных ресурсов и экологии России, глава Роснедр Евгений Киселев. "Сейчас стоит задача наладить взаимоотношения с новыми экспертами, а все дальнейшие взаимодействия будем развивать на следующей встрече. В ноябре будет 45-я сессия, и я надеюсь, у меня все-таки получится туда доехать", - добавил министр.

Ранее Донской сообщал, что Россия надеется, что решение по российской заявке будет принято до смены состава комиссии. Однако позже он заявил, что сроки рассмотрения заявки могут сдвинуться, до смены состава комиссии ООН принять решение не удалось.

Российская заявка

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.