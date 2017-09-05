В Хабаровском крае планируют к 2022 году отказаться от продажи леса-кругляка

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что пока от продажи кругляка отказаться нельзя

ТАСС, 5 сентября. Правительство Хабаровского края планирует увеличить до 100 % переработку древесины в регионе и отказаться от продажи леса-кругляка. Для этого необходимо реализовать пять крупных перерабатывающих проектов, в том числе строительство целлюлозного комбината. Об этом во вторник рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"В Хабаровском крае в этом году переработка древесины составила 40%, а по инвестпроектам, которые у нас рассчитаны до 2022 года, мы выйдем на 80%. Но это теория, а на практике, как я думаю, мы выйдем на 100% переработки и кругляк вообще продавать не будем", - сказал Шпорт.

Он уточнил, что пока от продажи кругляка отказаться нельзя. "Потому что уничтожим бизнес, который сегодня за счет продажи кругляка строит новые предприятия. Когда этих предприятий будет достаточно - а мы реализуем пять крупнейших перерабатывающих проектов - кругляк продавать не будем", - добавил губернатор.

В частности, одним из таких проектов он назвал строительство в Амурске целлюлозного комбината мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Китайская компания заявила в него инвестиции более $1,2 млрд. По словам Шпорта, проект вышел на Межправительственную Российско-китайскую комиссию и 8 сентября будет на ней рассмотрен.

"Несколько компаний из России также заявили намерения принять участие в этом проекте. Если все пойдет нормально в том русле, которое мы определили, выбор будет сделан по конкурсу в конце 2017 года, а со следующего года проект можно будет запускать", - сказал глава региона.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.