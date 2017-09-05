Центральная тема - КНДР

На форуме президент обсудит как международные проблемы, так и вопросы регионального развития
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в первый день пребывания во Владивостоке сконцентрирует внимание как на международной проблематике, так и на вопросах регионального развития. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков 6 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, российский лидер примет для беседы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, который возглавляет китайскую делегацию на ВЭФ.
Как рассказал Ушаков, с президентом Кореи Путин проведет полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых запланировано подписание документов и заявление для прессы. Представитель администрации не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что КНДР станет центральной темой беседы лидеров РФ и Южной Кореи. Песков уточнил, что не знает, будет ли на встрече обсуждаться какая-либо новая инициатива по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР. "Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться в ходе переговоров", - заверил он. Песков напомнил о прошедшем в понедельник телефонном разговоре президентов РФ и Южной Кореи, когда лидеры условились "провести детальное обсуждение этой темы".
Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае осудил действия КНДР, однако предостерег от нагнетания военной истерии и подчеркнул неэффективность санкций против КНДР. По мнению президента РФ, проблема может решаться исключительно путем диалога.
Китайская делегация уже традиционно становится одной из самых масштабных на ВЭФ, проявляя неподдельный интерес к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и всей России в целом. В этом году ее возглавил заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян. Как сообщили в Кремле, российский лидер, который на днях сам посетил Китай, примет Ван Яна для краткой беседы.
Вмце-премьер Госсовета КНР уже несколько дней находится в России. В Волгограде он принял участие во встрече сопредседателей двусторонней межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств и в двусторонних переговорах. Он констатировал, что товарооборот между странами продолжает увеличиваться (по итогам первого полугодия превысил $38 млрд - прим. ТАСС).
"Китай твердо занимает первое место среди торговых партнеров России, ускоренными темпами, стабильно, уверенно развивается двустороннее инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области строительства трансграничных инфраструктурных объектов", - отметил китайский вице- премьер.
Часть мероприятий из президентского графика на 6 сентября будут посвящены внутренней повестке дня. Одним из них станет заседание президиума Госсовета. Как ранее рассказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, будут обсуждаться вопросы развития регионов округа.
"[На президиуме Госсовета] будет анализироваться, что уже смогли сделать и что необходимо сделать для развития Дальнего Востока", - сказал он. "Не вижу сейчас целесообразности раскрывать повестку, она прозвучит непосредственно на заседании, - отметил Трутнев. - Могу вам сказать только: мы принципиально говорим о том, что Дальний Восток вступает во вторую, следующую фазу своего развития".
По его словам, создавать территории опережающего развития, так называемые SPV (special purpose vehicles) и другие инструменты поддержки мы уже умеем. Сейчас нам надо, не прекращая делать это, решать задачи следующего этапа, связанные с качеством жизни людей". Трутнев подчеркнул, что повестка заседания президиума Госсовета не будет дублировать темы, обсуждаемые на Восточном экономическом форуме.
Путин также планирует встретиться с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и посетить выставку "Улица Дальнего Востока". Ее цель в этом году - показать конкретные результаты новой экономической политики в ДФО. В павильонах регионов можно ознакомиться с продукцией территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, предприятий - получателей государственных субсидий, налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей "дальневосточного гектара".
Завершится рабочий день президента встречей с представителями деловых кругов.