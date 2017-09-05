На форуме президент обсудит как международные проблемы, так и вопросы регионального развития

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в первый день пребывания во Владивостоке сконцентрирует внимание как на международной проблематике, так и на вопросах регионального развития. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков 6 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, российский лидер примет для беседы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, который возглавляет китайскую делегацию на ВЭФ. Центральная тема - КНДР Как рассказал Ушаков, с президентом Кореи Путин проведет полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых запланировано подписание документов и заявление для прессы. Представитель администрации не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что КНДР станет центральной темой беседы лидеров РФ и Южной Кореи. Песков уточнил, что не знает, будет ли на встрече обсуждаться какая-либо новая инициатива по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР. "Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться в ходе переговоров", - заверил он. Песков напомнил о прошедшем в понедельник телефонном разговоре президентов РФ и Южной Кореи, когда лидеры условились "провести детальное обсуждение этой темы". Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае осудил действия КНДР, однако предостерег от нагнетания военной истерии и подчеркнул неэффективность санкций против КНДР. По мнению президента РФ, проблема может решаться исключительно путем диалога. Китайский вектор Китайская делегация уже традиционно становится одной из самых масштабных на ВЭФ, проявляя неподдельный интерес к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и всей России в целом. В этом году ее возглавил заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян. Как сообщили в Кремле, российский лидер, который на днях сам посетил Китай, примет Ван Яна для краткой беседы.