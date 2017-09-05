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6 сентября, 00:14
Путин во Владивостоке встретится с президентом Южной Кореи и вице-премьером Госсовета КНР

На форуме президент обсудит как международные проблемы, так и вопросы регионального развития

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в первый день пребывания во Владивостоке сконцентрирует внимание как на международной проблематике, так и на вопросах регионального развития. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков 6 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, российский лидер примет для беседы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, который возглавляет китайскую делегацию на ВЭФ.

Центральная тема - КНДР

Как рассказал Ушаков, с президентом Кореи Путин проведет полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых запланировано подписание документов и заявление для прессы. Представитель администрации не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что КНДР станет центральной темой беседы лидеров РФ и Южной Кореи. Песков уточнил, что не знает, будет ли на встрече обсуждаться какая-либо новая инициатива по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР. "Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться в ходе переговоров", - заверил он. Песков напомнил о прошедшем в понедельник телефонном разговоре президентов РФ и Южной Кореи, когда лидеры условились "провести детальное обсуждение этой темы".

Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае осудил действия КНДР, однако предостерег от нагнетания военной истерии и подчеркнул неэффективность санкций против КНДР. По мнению президента РФ, проблема может решаться исключительно путем диалога.

Китайский вектор

Китайская делегация уже традиционно становится одной из самых масштабных на ВЭФ, проявляя неподдельный интерес к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и всей России в целом. В этом году ее возглавил заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян. Как сообщили в Кремле, российский лидер, который на днях сам посетил Китай, примет Ван Яна для краткой беседы.

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Вмце-премьер Госсовета КНР уже несколько дней находится в России. В Волгограде он принял участие во встрече сопредседателей двусторонней межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств и в двусторонних переговорах. Он констатировал, что товарооборот между странами продолжает увеличиваться (по итогам первого полугодия превысил $38 млрд - прим. ТАСС).

"Китай твердо занимает первое место среди торговых партнеров России, ускоренными темпами, стабильно, уверенно развивается двустороннее инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области строительства трансграничных инфраструктурных объектов", - отметил китайский вице- премьер.

Новая фаза развития Дальнего Востока

Часть мероприятий из президентского графика на 6 сентября будут посвящены внутренней повестке дня. Одним из них станет заседание президиума Госсовета. Как ранее рассказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, будут обсуждаться вопросы развития регионов округа.

"[На президиуме Госсовета] будет анализироваться, что уже смогли сделать и что необходимо сделать для развития Дальнего Востока", - сказал он. "Не вижу сейчас целесообразности раскрывать повестку, она прозвучит непосредственно на заседании, - отметил Трутнев. - Могу вам сказать только: мы принципиально говорим о том, что Дальний Восток вступает во вторую, следующую фазу своего развития".

По его словам, создавать территории опережающего развития, так называемые SPV (special purpose vehicles) и другие инструменты поддержки мы уже умеем. Сейчас нам надо, не прекращая делать это, решать задачи следующего этапа, связанные с качеством жизни людей". Трутнев подчеркнул, что повестка заседания президиума Госсовета не будет дублировать темы, обсуждаемые на Восточном экономическом форуме.

Путин также планирует встретиться с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и посетить выставку "Улица Дальнего Востока". Ее цель в этом году - показать конкретные результаты новой экономической политики в ДФО. В павильонах регионов можно ознакомиться с продукцией территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, предприятий - получателей государственных субсидий, налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей "дальневосточного гектара".

Завершится рабочий день президента встречей с представителями деловых кругов.

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