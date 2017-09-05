Почувствовать масштаб России

Программу для участников ВЭФ также подготовили театры и музеи города, а Эрмитаж и Третьяковская галерея разместили в Приморской государственной картинной галерее свои "Выставки одного шедевра"

"Уже больше 10 лет подряд я прилетаю на Дальний Восток. Здесь замечательная публика, богатые традиции и стремление к развитию сегодня. Особенно это чувствуется сейчас", - подчеркнул в беседе с ТАСС маэстро Башмет.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в среду выступит во Владивостоке, где проходит Третий Восточный экономический форум. Общедоступный концерт в столице Приморья в этот же день даст арт-группа "Хор Турецкого", сообщили в пресс-службе форума.

Он отметил, что на Приморской сцене Мариинского театра, открытой в 2013 году, его коллектив будет выступать уже в третий раз. "Это замечательный новый театр, который позволяет развивать культуру в таком важном для России городе, как Владивосток", - отметил дирижер.

Вместе с "Солистами Москвы" выступят музыканты из состава созданного Башметом Всероссийского юношеского симфонического оркестра, объединившего молодые таланты из более чем 40 городов страны.

"Очень важно, как мне кажется, самому чувствовать и масштаб нашей страны, и то, что мы едины. И наши культурные традиции и музыкальные достижения как нельзя лучше могут это продемонстрировать всем", - признался Башмет.

"Праздник Песни" на главной площади Владивостока

У жителей и гостей Владивостока будет возможность принять участие в "народном караоке" - проекте "Хора Турецкого", удостоенном Государственной премии правительства РФ.

"Во Владивостоке с "Праздником Песни" мы уже второй раз. За этот год проект модернизировался и усилился. И я уверен, что и в этот раз мы сможем удивить нашу публику", - поделился народный артист России, основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Музыкант пригласил всех на площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, чтобы "в едином порыве спеть любимые песни России".

Особую программу для участников и гостей ВЭФ также подготовили театры и музеи города, а Эрмитаж и Третьяковская галерея разместили в Приморской государственной картинной галерее свои "Выставки одного шедевра".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.