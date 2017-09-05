В первый день основной программы ВЭФ во Владивостоке будет облачно

Синоптики обещают, что несмотря на облачность, на острове Русский, где проходят основные события ВЭФ, будет комфортно, но ветрено

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Синоптики обещают во Владивостоке в среду, в первый день основной программы Восточного экономического форума (ВЭФ), облачную погоду, возможен небольшой дождь. Об этом сообщает официальный сайт краевого гидрометцентра Приморья.

"К Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами", - сообщает центр.

Синоптики обещают, что несмотря на облачность, на острове Русский, где проходят основные события ВЭФ, будет комфортно, но ветрено. Температура воздуха днем составит 22-24 градусов тепла при умеренном и сильном ветре до 13 м/ с.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.