Еврейская автономная область подпишет на ВЭФ соглашения с двумя банками

Договоры будут заключены с "Почта Банком" и "Восточным банком"

ТАСС, 6 сентября. Правительство Еврейской автономной области подпишет на ВЭФ соглашения с двумя банками. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил в среду губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"В дни ВЭФ у нас запланировано подписание нескольких документов. Это соглашение с "Почта Банк", который может реализовать потребности нашего населения в банковских услугах, плюс имеет программы по кредитованию в рамках "дальневосточного гектара". Второе - с "Восточным банком", который открыл у нас бизнес-инкубатор и готовит предложения, связанные с продвижением ценных бумаг на нашем рынке", - рассказал губернатор.

По его словам, бизнес-инкубатор "Восточного банка" уже профинансировал три проекта субъектов малого бизнеса региона. Еще три получат финансы в ближайшее время. "Всего для финансирования отобраны 16 инновационных проектов, которые оцениваются в 200 млн рублей", - уточнил Левинталь.

Один из документов с Республикой Саха (Якутия) региональные власти подписали во вторник. "Для нас важно сотрудничество на горизонтальном уровне. У нас есть экономические, спортивные, культурные связи - Якутия заказывает у нас комплектующие, мы участвуем в международных играх "Дети Азии". Протокол развития отношений подписан накануне", - сказал Левинталь.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.