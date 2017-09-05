{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 01:17
Еврейская автономная область подпишет на ВЭФ соглашения с двумя банками

Договоры будут заключены с "Почта Банком" и "Восточным банком"

ТАСС, 6 сентября. Правительство Еврейской автономной области подпишет на ВЭФ соглашения с двумя банками. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил в среду губернатор ЕАО Александр Левинталь.

'ВЭФ-2017'
Повестка Абэ на ВЭФ: Южные Курилы и дипломатия в сфере безопасности

"В дни ВЭФ у нас запланировано подписание нескольких документов. Это соглашение с "Почта Банк", который может реализовать потребности нашего населения в банковских услугах, плюс имеет программы по кредитованию в рамках "дальневосточного гектара". Второе - с "Восточным банком", который открыл у нас бизнес-инкубатор и готовит предложения, связанные с продвижением ценных бумаг на нашем рынке", - рассказал губернатор.

По его словам, бизнес-инкубатор "Восточного банка" уже профинансировал три проекта субъектов малого бизнеса региона. Еще три получат финансы в ближайшее время. "Всего для финансирования отобраны 16 инновационных проектов, которые оцениваются в 200 млн рублей", - уточнил Левинталь.

Один из документов с Республикой Саха (Якутия) региональные власти подписали во вторник. "Для нас важно сотрудничество на горизонтальном уровне. У нас есть экономические, спортивные, культурные связи - Якутия заказывает у нас комплектующие, мы участвуем в международных играх "Дети Азии". Протокол развития отношений подписан накануне", - сказал Левинталь.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017 День 1ВЭФ-2017Левинталь, Александр БорисовичРоссия
Читать далее
"Хевел" и Hyundai вложат до 8 млрд руб. в строительство солнечно-дизельных станций
6 сентября, 01:46
В ЕАО с 1 октября откроют 65% территории для "дальневосточного гектара"
6 сентября, 01:29
Мост из ЕАО в КНР через несколько лет может вывести регион на самообеспечение
6 сентября, 01:21
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.