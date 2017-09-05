Мост из ЕАО в КНР через несколько лет может вывести регион на самообеспечение

Губернатор региона Александр Левинталь также отметил, что по мосту возможен транзит якутского угля, древесины и продуктов ее переработки из Хабаровского края и Амурской области

ТАСС, 6 сентября. Реализация проекта строительства железнодорожного моста Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) через несколько лет может приблизить регион к самообеспечению. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"Мы оцениваем поступления в бюджет в первые годы после открытия моста в несколько сотен миллионов рублей, в перспективе - в миллиарды рублей. При годовом бюджете в 10 млрд рублей, мы в течение нескольких лет можем приблизиться к самообеспечению области. За счет моста и тех проектов, которые реализуются вокруг него", - сказал Левинталь.

По его словам, работающий хаб область может представить на ВЭФ уже в следующем году. Помимо поставок железной руды с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината по мосту возможен транзит якутского угля, древесины и продуктов ее переработки из Хабаровского края и Амурской области, продовольствия. Левинталь уточнил, что изначально проект планировался для перевозки сыпучих грузов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы разнообразить номенклатуру. Правительство РФ уже дало поручение Минтрансу России по диверсификации грузов, чтобы к открытию моста эта задача была решена.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина - 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Сооружение рассчитано на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Стоимость строительства российской части составляет 9 млрд рублей, по мосту будет осуществляться экспорт в КНР железорудного концентрата с Кимкано-Сутарского комбината, который выйдет на полную мощность к концу 2017 года.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.