В ЕАО с 1 октября откроют 65% территории для "дальневосточного гектара"

В регионе получателям гектара предлагают около 30 видов поддержки

ТАСС, 6 сентября. 65% территории Еврейской автономной области (ЕАО) с 1 октября 2017 года будут открыты для получателей "дальневосточного гектара". Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил в среду губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"В настоящее время 85% территории ЕАО закрыты для раздачи гектаров. Объяснялось это тем, что у нас много охотничьих угодий. Сейчас приняты поправки в закон о "дальневосточном гектаре", мы готовим собственные нормативно-правовые акты, и с 1 октября у нас для получателей гектаров будет открыто 65% территории", - сказал Левинталь.

Он отметил, что ЕАО является интересным объектом для "дальневосточного гектара". "Регион расположен на юге Дальнего Востока, у нас растут и рис, и соя, и арбузы, развита транспортная сеть. То есть с точки зрения природы, географии, логистики эта территория интересна для тех, кто хочет связать жизнь с Дальним Востоком", - отметил губернатор.