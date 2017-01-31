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6 сентября, 01:29
В ЕАО с 1 октября откроют 65% территории для "дальневосточного гектара"

В регионе получателям гектара предлагают около 30 видов поддержки

ТАСС, 6 сентября. 65% территории Еврейской автономной области (ЕАО) с 1 октября 2017 года будут открыты для получателей "дальневосточного гектара". Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил в среду губернатор ЕАО Александр Левинталь.

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"В настоящее время 85% территории ЕАО закрыты для раздачи гектаров. Объяснялось это тем, что у нас много охотничьих угодий. Сейчас приняты поправки в закон о "дальневосточном гектаре", мы готовим собственные нормативно-правовые акты, и с 1 октября у нас для получателей гектаров будет открыто 65% территории", - сказал Левинталь.

Он отметил, что ЕАО является интересным объектом для "дальневосточного гектара". "Регион расположен на юге Дальнего Востока, у нас растут и рис, и соя, и арбузы, развита транспортная сеть. То есть с точки зрения природы, географии, логистики эта территория интересна для тех, кто хочет связать жизнь с Дальним Востоком", - отметил губернатор.

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По его словам, в настоящее время в области подано более 2 тыс. заявок на "дальневосточный гектар". Половина из них поступила от жителей Хабаровского края. Около 200 заявок - из других регионов России. "Спрос на наши земли хабаровчанами объясняется соседством наших регионов. Переехав через Амур (всего 2 км) можно землю брать в экологически чистом районе", - пояснил Левинталь.

Губернатор рассказал, что чаще всего земли в ЕАО берут под сельское хозяйство. В регионе получателям гектара предлагают около 30 видов поддержки.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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