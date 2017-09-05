"Хевел" и Hyundai вложат до 8 млрд руб. в строительство солнечно-дизельных станций

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Роснано") и корейская Hyundai подписали о меморандум о сотрудничестве в области строительства солнечно-дизельных электростанций. Объем финансирования в проект составит около 8 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор "Хевел" Игорь Шахрай.

"Объем совместных инвестиций в проектирование и строительство гибридных дизель-солнечных электростанций на первом этапе - 2018 год - составит 2 млрд рублей с последующим доведением до 8 млрд рублей. Параметры финансирования проекта будут обсуждены до конца года", - сказал он.