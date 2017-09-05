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6 сентября, 01:46
"Хевел" и Hyundai вложат до 8 млрд руб. в строительство солнечно-дизельных станций

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Роснано") и корейская Hyundai подписали о меморандум о сотрудничестве в области строительства солнечно-дизельных электростанций. Объем финансирования в проект составит около 8 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор "Хевел" Игорь Шахрай.

"Объем совместных инвестиций в проектирование и строительство гибридных дизель-солнечных электростанций на первом этапе - 2018 год - составит 2 млрд рублей с последующим доведением до 8 млрд рублей. Параметры финансирования проекта будут обсуждены до конца года", - сказал он.

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Подписание меморандума состоялось в среду в рамках Восточного экономического форума. Документ подписали "Хевел", Hyundai и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

"Объем совместных инвестиций в проектирование и строительство гибридных дизель-солнечных электростанций на первом этапе - 2018 год - составит 2 млрд рублей с последующим доведением до 8 млрд рублей. Параметры финансирования проекта будут обсуждены до конца года", - сказал Шахрай.

Общая мощность электростанций - 40 МВт. Шахрай также отметил, что первые гибридные станции могут появиться в Якутии.

"У нас накоплен значительный опыт в реализации проектов по строительству гибридной генерации, - сказал он. - Результаты уже работающих станций подтверждают, что в районах с высоким уровнем инсоляции солнечно-дизельные установки позволяют снижать потребление дизельного топлива до 50%, поэтому мы видим большой потенциал таких проектов на Дальнем Востоке".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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