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6 сентября, 01:49
Благотворительный забег прошел на острове Русский в рамках ВЭФ-2017

Его участниками стали министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Забег проводился с целью привлечения внимания к делу сохранения популяций редких видов диких животных, а также популяризации здорового образа жизни и активного отдыха. На дистанции 1 км и 5 км вышли представители политической и деловой элиты, спортсмены и жители Приморского края. Всего в забеге приняли участие около 600 человек, в том числе министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.

"Я часто бегаю, практически каждое утро. А сегодня удалось побегать здесь, во Владивостоке. Благо, погода хорошая. И настроение хорошее", - сказал Колобков журналистам.

"Это не первый форум, где действительно большая программа. Вместе с "Росконгрессом" у нас хорошая деловая спортивная программа. Поэтому нас ждут насыщенные три дня. Спорт еще и помогает работать, дает заряд бодрости на весь день", - отметил министр спорта.

По словам Колобкова, бежать на острове Русский ему было непросто из-за частых подъемов и спусков. "Зато бежал с комфортной скоростью. Деловой стиль и здоровый образ жизни совмещать нужно обязательно. Ребята, занимайтесь спортом, бегайте по утрам", - сказал он.

Юлия Ефимова, в свою очередь, отметила важность пропаганды здорового образа жизни. "Очень хорошо, что сейчас это стало популярным и модным", - сказала 25-летняя спортсменка.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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