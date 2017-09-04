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6 сентября, 02:09
Делегация Южной Кореи не планирует встречаться с представителями КНДР на ВЭФ

Заместитель премьер-министра республики Ким Дон Ён при этом выразил мнение, что достижение мира на Корейском полуострове будет способствовать экономическому развитию Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Кореи не планирует встречаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с представителями КНДР. Об этом заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил в среду журналистам на полях (ВЭФ).

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"Я не знаю ничего об этом, мы не планируем", - сказал он.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что мир на Корейском полуострове позволил бы Южной Корее больше вкладывать в развитие Дальнего Востока.

"Считаем, что если создадутся благоприятные условия для сотрудничества между севером и югом Кореи, если мир установится в этом регионе, то мы сможем еще более активно участвовать в экономическом развитии Дальнего Востока", - подчеркнул он.

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Ранее заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что ожидает на ВЭФ делегацию КНДР. При этом Трутнев не стал уточнять, в каких именно сессиях примут участие представители КНДР.

Делегация Южной Кореи во главе с президентом республики Мун Чжэ Ином прибыла во Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ. В среду на полях форума состоится встреча южнокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, центральной темой которой станет ситуация вокруг ядерной программы КНДР.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Республика КореяСитуация на Корейском полуостровеКНДР
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