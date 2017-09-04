Делегация Южной Кореи не планирует встречаться с представителями КНДР на ВЭФ

Заместитель премьер-министра республики Ким Дон Ён при этом выразил мнение, что достижение мира на Корейском полуострове будет способствовать экономическому развитию Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Кореи не планирует встречаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с представителями КНДР. Об этом заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил в среду журналистам на полях (ВЭФ).

"Я не знаю ничего об этом, мы не планируем", - сказал он.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что мир на Корейском полуострове позволил бы Южной Корее больше вкладывать в развитие Дальнего Востока.

"Считаем, что если создадутся благоприятные условия для сотрудничества между севером и югом Кореи, если мир установится в этом регионе, то мы сможем еще более активно участвовать в экономическом развитии Дальнего Востока", - подчеркнул он.