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6 сентября, 02:26
Губернатор Калифорнии планирует обсудить на ВЭФ пути развития сотрудничества России и США

По словам Джерри Брауна, он планирует сконцентрироваться на обсуждении позитивных сторон во время встреч с официальными лицами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун планирует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сконцентрироваться на обсуждении сотрудничества России и США. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Возможно, у меня будет несколько встреч [с официальными лицами], - отметил он. - Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества". 

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Теги
ВЭФ-2017РоссияСША
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