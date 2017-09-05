Губернатор Калифорнии планирует обсудить на ВЭФ пути развития сотрудничества России и США

По словам Джерри Брауна, он планирует сконцентрироваться на обсуждении позитивных сторон во время встреч с официальными лицами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун планирует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сконцентрироваться на обсуждении сотрудничества России и США. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Возможно, у меня будет несколько встреч [с официальными лицами], - отметил он. - Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества".