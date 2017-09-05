Южная Корея готова к созданию консорциума с Китаем, Японией, Монголией и РФ

Об этом заявил министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Южная Корея готова к созданию глобального консорциума с Китаем, Японией, Монголией для развития сотрудничества с Россией. Об этом заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил в среду на открытии 3-го Восточного экономического форума.

"Мы собираемся активно развивать сотрудничество вместе с тремя провинциями Китая, Монголией, развивать сотрудничество в северном направлении, образовать своего рода глобальный консорциум вместе с Японией и Китаем", - отметил он.

По словам вице-премьера, сотрудничество в северном направлении будет развивать специальный комитет, созданный в стране.

"У нас в стране был создан специальный экономический комитет по развитию на северном направлении, - сообщил он. - Этот комитет будет отвечать за развитие экономики, экономических связей, создавать платформу для реализации инициатив на северном направлении".