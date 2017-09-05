{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 02:43
Южная Корея готова к созданию консорциума с Китаем, Японией, Монголией и РФ

Об этом заявил министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Южная Корея готова к созданию глобального консорциума с Китаем, Японией, Монголией для развития сотрудничества с Россией. Об этом заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил в среду на открытии 3-го Восточного экономического форума.

"Мы собираемся активно развивать сотрудничество вместе с тремя провинциями Китая, Монголией, развивать сотрудничество в северном направлении, образовать своего рода глобальный консорциум вместе с Японией и Китаем", - отметил он. 

По словам вице-премьера, сотрудничество в северном направлении будет развивать специальный комитет, созданный в стране. 

"У нас в стране был создан специальный экономический комитет по развитию на северном направлении, - сообщил он. - Этот комитет будет отвечать за развитие экономики, экономических связей, создавать платформу для реализации инициатив на северном направлении".

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017МонголияРеспублика КореяКитайРоссияЯпония
Читать далее
"Сибур" в 2017 году рассчитывает переработать 22-23 млрд куб. м попутного нефтяного газа
6 сентября, 03:13
"Сибур" в течение нескольких дней восстановит производство на "Сибур Тобольске"
6 сентября, 03:11
Реконструкция ВПП в аэропорту Якутска в 2018 году не повлияет на авиаперевозки
6 сентября, 03:07
Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФ
6 сентября, 03:04
На Камчатке продолжат установку модульных отделений для "Почты России"
6 сентября, 03:01
Конкурс на строительство третьей ТЭС в Крыму могут объявить в начале 2018 года
6 сентября, 03:00
Минэнерго: задачи нового главы "Россетей" не будут отличаться от его предшественника
6 сентября, 02:55
Министерства здравоохранения России и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
6 сентября, 02:48
Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на Бали
6 сентября, 02:43
Камчатка и Siemens подписали соглашение на ВЭФ-2017
6 сентября, 02:39
РЖД ожидают роста погрузки в сентябре на 1%
6 сентября, 02:37
Кабмин поддерживает Минэнерго в переносе сроков ввода энергообъектов на Дальнем Востоке
6 сентября, 02:29
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.