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6 сентября, 02:37
РЖД ожидают роста погрузки в сентябре на 1%

В августе погрузка на сети РЖД выросла на 0,4% и составила 106,2 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает роста погрузки по итогам сентября на 1%, сообщил журналистам директор компании по коммерческой деятельности - глава Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Алексей Шило.

"Будет, скорее всего, плюс 1% - 3 млн 435 тыс. тонн [в сутки]", - сказал он.

В августе погрузка на сети РЖД выросла на 0,4% и составила 106,2 млн тонн.

По итогам 2016 года погрузка увеличилась на 0,6% по сравнению с показателем 2015 года и достигла 1 млрд 222,3 млн тонн.

Как заявил ТАСС ранее президент РЖД Олег Белозеров, рост погрузки по итогам 2017 года может превысить 2,6%.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Россия
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