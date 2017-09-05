Восточный экономический форум

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6 сентября, 02:39
Камчатка и Siemens подписали соглашение на ВЭФ-2017

Документ предусматривает партнерские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения и безопасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края и компания Siemens подписали соглашение о сотрудничестве во время Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Подписи под документом, который предусматривает партнерские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения, безопасности и иных сферах, поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор компании Siemens Дитрих Мёллер, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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"Правительство Камчатского края возлагает большие надежды на сотрудничество в части внедрения передовых технологий в диагностике и лечении в медицинских учреждениях региона. На Камчатке сейчас строится краевая больница - важнейший социальный объект в нашем регионе на данный момент. Я не исключаю возможность того, что мы обсудим с вами ряд рабочих моментов, включая поставку вашего оборудования. Оно хорошо зарекомендовало себя в России", - сказал Владимир Илюхин.

В свою очередь Дитрих Мёллер отметил, что компания Siemens известна не только своим медицинским оборудованием, но и может предложить сотрудничество в ряде других проектов, которые имеют значение для Камчатского края.

"Я хотел бы поблагодарить вас за эту встречу, где мы можем обсудить наше взаимодействие и подписать соглашение о сотрудничестве. Я считаю, что это более системный подход. На сегодняшний день Siemens - инфраструктурная компания. У нас есть решения в области энергетики, автоматизации технологических объектов, энергосберегающих технологий и других сферах жизнедеятельности", - сказал Дитрих Мёллер.

По итогам подписания соглашения о сотрудничестве будут созданы рабочие группы для детальной проработки условий исполнения документа.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, состоялся ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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