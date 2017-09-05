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6 сентября, 03:04
Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФ
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер Республики Корея Ким Дон Ён ранее провел переговоры с заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Кореи на переговорах с заместителем председателя правительства России, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока России.

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Об этом заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил в среду на открытии 3-го Восточного экономического форума.

"Мы уже провели переговоры с господином Трутневым и подтвердили свою готовность к развитию Дальнего Востока России", - сказал он. 

Третий Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Республика КореяРоссияТрутнев, Юрий Петрович
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