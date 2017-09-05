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6 сентября, 02:55
Минэнерго: задачи нового главы "Россетей" не будут отличаться от его предшественника

Ранее пост главы компании покинул Олег Бударгин. Его преемник будет утвержден советом директоров 11 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России не планирует ставить принципиально новые задачи перед новым главой "Россетей" после ухода из компании Олега Бударгина. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"По сути, задачи остаются такими же", - сказал он.

Кравченко отметил, что решение о снятии с должности Бударгина принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его преемник будет утвержден советом директоров "Россетей" 11 сентября.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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