Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на Бали

Пятикратная чемпионка мира по плаванию тестирует варианты подготовки к Олимпийским играм

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в рамках подготовки к чемпионату Европы на короткой воде проведет сборы в Анапе, на острове Бали (Индонезия) и в Токио. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.

"Буду тренироваться упорно и тяжело. Будет этап Кубка мира в Японии (14-15 ноября - прим. ТАСС), а перед ним планирую сборы в Анапе, потом на Бали, а затем в Токио. Проверяем разные варианты подготовки и акклиматизации к Олимпиаде", - сказала Ефимова после благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошел в среду на острове Русский в рамках Восточного экономического форума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.