Министерства здравоохранения России и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

Глава российского ведомства отметила, что Москва готова вернуться к обсуждению совместных с Сеулом проектов по телемедицине

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерства здравоохранения РФ и Республики Корея подписали в среду протокол о намерениях сотрудничать в области профессиональной медицинской подготовки, передает корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы открыты к сотрудничеству, и считаем, что у нас может быть много интересных направлений совместного развития", - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, есть несколько проектов на Дальнем Востоке, по которым может быть осуществлено сотрудничество. "У нас намечаются новые очень интересные проекты. В рамках Открытого порта Владивосток Тихоокеанский медицинский университет организовывает международный инновационный медицинский центр", - уточнила Скворцова.

Глава Минздрава РФ также отметила, что Россия готова вернуться к обсуждению совместных с Южной Кореей проектов по телемедицине. "Сейчас уже 56% наших медорганизаций и структурных подразделений имеют самостоятельные информационные системы и подключены к региональным системам... Нас интересует опыт Кореи... Мы готовы рассмотреть механизмы сопоставимости наших данных", - уточнила она. Кроме того, по ее словам, совместно с Южной Кореей на Дальнем Востоке будет создан симуляционный центр для улучшения качеств медицинского образования.

"Мы готовы сотрудничать с тем, чтобы улучшить медицинскую помощь населению России", - сказал заместитель министра здравоохранения и благосостояния республики Корея господин Ким. Он также отметил, что необходимо усилить взаимодействие между медицинским персоналом России и Южной Кореи.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017