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6 сентября, 03:01
На Камчатке продолжат установку модульных отделений для "Почты России"

Сейчас на Камчатке действуют 102 почтовых отделения, из них 32 находятся в труднодоступных районах полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края продолжит установку в отдаленных районах полуострова модульных почтовых отделений для "Почты России". Первое малокомплектное отделение связи уже доставлено и передано почтовикам в селе Хаилино Олюторского района. Об этом на встрече с генеральным директором "Почты России" Николаем Подгузовым на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

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"К вопросам организации работы почты мы всегда относились с большим вниманием, потому что это напрямую касается людей, живущих по всей территории края. Правительством Камчатского края был запущен проект по закупке модульных отделений почтовой связи, в рамках которого в селе Хаилино Олюторского района было введено в эксплуатацию первое малокомплектное отделение почтовой связи, впоследствии переданное нами "Почте России" на безвозмездной основе. Оно позволило обеспечить жителей села всеми видами современных почтовых, финансовых и коммерческих услуг", - сказал Илюхин.

В свою очередь Подгузов заявил, что в ближайшее время в отдаленные районы полуострова будет доставлено еще пять таких модульных отделений связи. "Мы благодарим правительство Камчатского края за содействие в развитии почтовой отрасли. В рамках реализации профильной программы уже открыто новое модульное отделение в Олюторском районе, в ближайших планах открытие новых почтовых отделений еще в пяти населенных пунктах полуострова", - сообщил Подгузов.

Сейчас на Камчатке действуют 102 почтовых отделения, из них 32 находятся в труднодоступных районах полуострова, в которые почта доставляется только авиацией или морским транспортом.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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