Реконструкция ВПП в аэропорту Якутска в 2018 году не повлияет на авиаперевозки

Глава региона Егор Борисов отметил, что со следующего года аэропорт будет принимать самолеты Boeing 737-700

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Реконструкция взлетно- посадочной полосы (ВПП) аэропорта "Якутск" в 2018 году не скажется на авиасообщении региона и не приведет к снижению пассажиропотока. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС глава республики Егор Борисов на полях III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"При реконструкции ВПП в городе Якутске приостановки полетов не должно быть <…> будут обеспечены бесперебойные полеты. Данная реконструкция не должна сказаться на пассажиропотоке", - сказал Борисов.

При этом глава региона обратил внимание, что со следующего года "аэропорт будет принимать самолеты Boeing 737-700". Также он пояснил, что данному судну достаточно более короткой полосы для взлета. Ранее сообщалось, что согласно планам реконструкции аэропорта "Якутск", в 2018 году ВПП будет функционировать на длине 1800 метров. Сейчас длина взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров.

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке, форум пройдет 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводился ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.