"Сибур" в течение нескольких дней восстановит производство на "Сибур Тобольске"

"Сибур Тобольск" - предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Сибур" планирует в течение нескольких дней восстановить производство на обеих линиях "Сибур Тобольска", одна из которых была остановлена из-за ремонта. Об этом ТАСС сообщил глава компании Дмитрий Конов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Думаю, займет несколько дней", - сказал он.

По словам Конова, ремонт не связан с какими-либо неисправностями или авариями, а реализуется по существующему плану.

Во вторник стало известно, что "Сибур" остановил на ремонт одну из двух линий по производству полимеров на "Сибур Тобольске".

"Сибур Тобольск" - предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров, входящее в состав "Сибура". Производственные мощности компании включают в себя центральную газофракционирующую установку по переработке широкой фракции легких углеводородов мощностью 8 млн тонн в год, производство мономеров для выработки сжиженных углеводородных газов, бутадиена, изобутилена, а также метил-трет-бутилового эфира. Предприятие производит 207 тыс. тонн бутадиена в год, а также полимеры, необходимые для выработки 500 тыс. тонн в год полипропилена.