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6 сентября, 03:13
"Сибур" в 2017 году рассчитывает переработать 22-23 млрд куб. м попутного нефтяного газа

Глава компании Дмитрий Конов отметил, что этот уровень достижим в зависимости от того, как идет производство у нефтяных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Сибур" рассчитывает переработать в 2017 году 22-23 млрд кубометров попутного нефтяного газа. Об этом ТАСС сказал глава компании Дмитрий Конов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы стараемся не называть свои планы, но при своих мощностях под 25 млрд [кубометров] мы видим, что уровень 22-23 млрд для нас достижим в зависимости от того, как идет производство у коллег - нефтяных компаний", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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