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6 сентября, 03:34
Yomiuri: РФ и Япония на ВЭФ могут договориться о пяти совместных проектах на Южных Курилах

Проекты будут связаны с разведением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония могут договориться о пяти проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщает газета Yomiuri.

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Отмечается, что соответствующая договоренность будет достигнута в ходе предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума, которые запланированы на 7 сентября.

Проекты будут связаны с разведением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туристических туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора, уточняет издание. Уже этой осенью на островах будет проведено исследование, направленное на скорейшую реализацию проектов.

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В апреле президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве, на которых обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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ВЭФ-2017Спор вокруг КурилАбэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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