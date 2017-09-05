Yomiuri: РФ и Япония на ВЭФ могут договориться о пяти совместных проектах на Южных Курилах

Проекты будут связаны с разведением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония могут договориться о пяти проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщает газета Yomiuri .

Отмечается, что соответствующая договоренность будет достигнута в ходе предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума, которые запланированы на 7 сентября.

Проекты будут связаны с разведением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туристических туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора, уточняет издание. Уже этой осенью на островах будет проведено исследование, направленное на скорейшую реализацию проектов.