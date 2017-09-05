РЖД и Сахалин до 2020 года проведут работы по переустройству колеи с 1067 до 1520 мм

РЖД также примет необходимые меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. РЖД и правительство Сахалинской области в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о переустройстве колеи 1067 мм на колею 1520 мм до 2020 год. Соглашение подписали президент РЖД Олег Белозеров и губернатор Сахалина Олег Кожемяко, сообщает в среду пресс-служба РЖД.

ВЭФ-2017. День первый. Онлайн

"Соглашение предусматривает взаимодействие, направленное на сохранение уровня транспортной обеспеченности Сахалинской области на период частичного прекращения железнодорожного сообщения при производстве работ по переустройству инфраструктуры в рамках проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин", - говорится в сообщении.

Так, РЖД и правительство области будут совершенствовать управление грузопотоками за счет оптимизации логистических схем, а также с помощью привлечения альтернативных видов транспорта, отмечает пресс-служба.

РЖД также примет необходимые меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов. В свою очередь, правительство Сахалина будет привлекать финансирование на реализацию проекта.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.