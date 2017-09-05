Уральский турбинный завод модернизирует четыре блока Улан-Баторской ТЭЦ за $90 млн

Соглашение планируется подписать не позднее 20 сентября текущего года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) модернизирует четыре блока Улан-Баторской ТЭЦ за $90 млн. Об этом ТАСС сообщил член правления группы компаний "Ренова" Андрей Шторх в кулуарах Восточного экономического форума.

"Уральский турбинный завод проводит модернизацию оборудования ТЭЦ 4 - это крупнейшая электростанция в Монголии, и в ближайшее время будет подписан окончательный контракт на сумму более $90 млн по модернизации четырех энергоблоков этой станции", - сказал он.

По словам Шторха, во вторник на полях ВЭФ состоялась встреча Виктора Вексельберга, делегации "Реновы" с президентом Монголии, на которой обсуждались проекты в сфере энергетики, которые реализует одна из компаний "Реновы" - Уральский турбинный завод. Соглашение планируется подписать не позднее 20 сентября текущего года, сообщил он.

Шторх добавил, что также на встрече была затронута тема сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, прежде всего взаимодействие по линии компании "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и Роснано, которое построило крупнейший и единственный пока в России завод по производству солнечных панелей в Новочебоксарске).

Кроме того, обсуждалась возможность строительства в Монголии солнечных парков. "В Монголии, где большой уровень инсоляции, тема энергетики вообще очень актуальна, в том числе альтернативной, и (этот вопрос) вызвал большой интерес со стороны наших монгольских коллег и президента", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.