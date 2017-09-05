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6 сентября, 03:53
Минздрав РФ откроет инновационный центр образования на Дальнем Востоке

В центре будут использованы симуляционно-тренинговые возможности, виртуальные программы, разработанные совместно с азиатскими партнерами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует открыть информационный образовательный центр на базе Тихоокеанского медицинского университета. Об этом сообщила журналистам в среду глава ведомства Вероника Скворцова, которая принимает участие в Восточном экономическом форуме.

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"Мы планируем открыть международный инновационный образовательный центр при Тихоокеанском медицинском университете, который будет фактически интеллектуальным центром и информационным хабом, будет сводить информацию от стран Юго-Восточной Азии, стран Тихоокеанского региона и из разных территорий нашей страны", - сказала Скворцова.

По ее словам, в центре будут использованы симуляционно-тренинговые возможности, виртуальные программы, разработанные совместно с азиатскими партнерами.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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