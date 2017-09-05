Создание центра и его запуск в эксплуатацию планируется к концу 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" (АМТ-ДВ, проектная компания, находящаяся в управлении медицинского интегратора госкорпорации "Росатом" - "Русатом Хэлскеа") спроектирует, построит и введет в эксплуатацию Центр ядерной медицины на острове Русский в Приморском крае. Соответствующее соглашение в среду в рамках Восточного экономического форума подписали гендиректор АМТ-ДВ Анна Бондаренко и вице-губернатор администрации Приморского края Павел Серебряков в присутствии глав Росатома Алексея Лихачева и Приморья Владимира Миклушевского, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

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Росатом в лице управляющей компании "Русатом Хэлскеа" полностью профинансирует проект, стоимость которого составит около 1,9 млрд рублей. Создание центра и его запуск в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Земельный участок для реализации проекта уже выбран.

В зону ответственности АМТ-ДВ также войдет оснащение центра специализированным современным оборудованием и подготовка персонала. Также АМТ-ДВ будет в последующем управлять работой центра и оказывать медицинские услуги в согласованных с администрацией Приморского края объемах на протяжении всего срока действия концессионного соглашения.

О центре

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами - комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии, а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармпрепараты.

Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Приморского края будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" по итогам подписания отметил, что реализация проекта позволит обеспечить максимальную доступность современных ядерных технологий в области медицины.

"Это позволит повысить качество диагностики и эффективность лечения онкологических заболеваний, выявляемость онкозаболеваний на более ранних стадиях и, как следствие, сократить смертность", - сказал Лихачев.

По словам главы Приморья, планируется, что в центре смогут проходить обследование почти 6 тыс. человек в год. "Строительство подобного центра позволило бы закрыть потребность диагностики и лечения онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также оказывать соответствующие медицинские услуги близлежащим соседям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил Миклушевский.

Компания "Русатом Хэлскеа" учреждена в целях развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.