Делегацию КНДР на ВЭФ возглавил министр внешнеэкономических связей страны

В работе форума также примут участие директор третьего департамента министерства внешнеэкономических связей КНДР Ким Сен Рен, а также генеральный консул во Владивостоке Зо Сек Чхол

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже возглавил делегацию страны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Его имя числится в списке участников форума, который имеется в распоряжении ТАСС.

Помимо главы ведомства, в форуме со стороны КНДР примет участие директор третьего департамента этого ведомства Ким Сен Рен, а также генеральный консул во Владивостоке Зо Сек Чхол.

Внимание наблюдателей приковано к северокорейской делегации в связи с резким обострением ситуации на Корейском полуострове, а также участием в этом же мероприятии обширной делегации Южной Кореи, которую возглавляет президент Мун Чжэ Ин.

Заместитель южнокорейского премьер-министра, министр планирования и финансов Ким Дон Ён уже заявил журналистам, что встреча с представителями КНДР на ВЭФ не планируется. Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также сообщил журналистам, что специальной встречи представителей Сеула и Пхеньяна на ВЭФ не запланировано, однако "это может быть инициатива участников форума".