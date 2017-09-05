Соколов заявил о наличии предпосылок для возобновления полетов в Египет до конца года

Глава Минтранса РФ отметил, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Предпосылки для возобновления до конца года авиасообщения между Россией и Египтом имеются, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Теоретически такие предпосылки есть, но подчеркну, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне" - сказал он.

Он напомнил, что Минтранс направил в правительство доклад, в котором дается позитивная оценка мероприятий, проведенных египетской стороной во втором терминале аэропорта Каира.

При этом Сколов добавил, что сам проект российско-египетского межправительственного соглашения по авиабезопасности готов к подписанию.

"Пройдены все внутригосударственные процедуры, и он [проект протокола] считается согласованным и готовым для подписания с египетской стороной. Мы ждем ответного шага от наших коллег", - сказал Соколов.

Он напомнил, что зимой было издано соответствующее постановление правительства РФ, параметры проекта протокола остались прежними.

В свою очередь Египет также выразил готовность подписать протокол, необходимый для возобновления авиасообщения с Россией, сказал министр.

"Для открытия воздушного сообщения по любому из направлений - в первую очередь, каирскому, поскольку этот аэропорт сегодня уже дополнительно проверен специальной группой экспертов в области авиационной транспортной безопасности, которая проводила этот анализ в конце июля, - необходимо подписание соответствующего протокола с египетской стороной, в чем они тоже выразили готовность, и внесение изменений в указ президента", - сказал он.

Накануне Соколов заявил, что Минтранс не видит необходимости в дополнительной проверке обеспечения безопасности в аэропорту Каира, однако аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха требуют дополнительных проверок.

В последний раз российские авиаспециалисты инспектировали аэропорт Каира в конце июля и дали положительную оценку по одному из терминалов.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.