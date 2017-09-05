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6 сентября, 04:11
Вексельберг: главу АНО "Цифровая экономика" определит государство

Организация займется созданием центров компетенций и рабочих групп в соответствии с направлениями госпрограммы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Руководителя автономной некоммерческой организации, которая создается для участия бизнеса в управлении программой развития цифровой экономики в России, должно определить государство. Об этом ТАСС заявил президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это государственная структура и государство должно решать, кто ее возглавит", - сказал он.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика", которую до конца сентября должны учредить заинтересованные компании - "Яндекс", Mail.Ru Group, Rambler & Co, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк и "Ростелеком" при участии фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив, займется созданием центров компетенций и рабочих групп по направлениям программы, а также будет оценивать эффективность ее реализации.

О программе

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

К 2024 году планируется обеспечить широкополосный доступ в интернет (100 Мбит/с) 97% домашних хозяйств в России, во всех крупных городах (с населением от 1 млн человек) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.

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