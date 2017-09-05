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6 сентября, 03:59
Наталкинское месторождение на Колыме в течение 30 лет даст 13 тонн золота в год

Месторождение было открыто в 1942 году

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. ПАО "Полюс" планирует добывать в течение 30 лет 13 тонн золота в год на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"В советский период было добыто около 80 тонн драгметалла. Мы планируем добывать 13 тонн золота в год на протяжении 30 лет", - цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Полюс" Павла Грачева.

По данным пресс-службы, в Магаданской области реализуется уникальный проект как по запасам золота, так и по объемам переработки. Для этого инвестор построил самую большую золотоизвлекательную фабрику в России и одну из самых больших в мире - горно-металлургический комплекс ПАО "Полюс".

Месторождение было открыто в 1942 году. В советское время золото добывали заключенные с помощью кирки и лопаты. В 90-е годы прошлого века добыча драгметалла прекратилась. Промышленное освоение возобновилось только сейчас. Церемония запуска горно-металлургического комплекса ПАО "Полюс" состоялась во вторник в рамках Восточного экономического форума, старт проекту дал президент России Владимир Путин.

В настоящее время целевую государственную инфраструктурную поддержку на Дальнем Востоке получают 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, из которых 294 млрд рублей - частные инвестиции. Суммарный объем предоставляемых средств субсидий за 2015 и 2016 годы - около 12 млрд рублей.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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