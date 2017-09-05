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6 сентября, 03:57
WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентября
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в кулуарах ВЭФ выразил надежду, что проверка будет иметь позитивный результат

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Запланированный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершится в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. На текущий момент большинство требований международной организации выполнено. Аудит является одним из оставшихся критериев восстановления.

"Назначен человек, который полностью отвечает за подготовку к аудиту, думаю, что в ближайшее время мы будем готовы к приезду WADA. Аудит ожидаем в 20-х числах сентября, мы регулярно посылаем материалы, касающиеся статуса выполнения дорожной карты. У нас постоянно работают два международных эксперта, командированные WADA. Надеюсь, что мы подойдем хорошо подготовленными, что будет позитивный результат", - сказал Ивлев.

На вопрос, завершится ли аудит РУСАДА до 24 сентября, когда состоится заседание исполкома WADA, Ивлев ответил: "Думаю, что аудит завершится в установленные сроки в конце сентября". "Приедут эксперты, которые на месте будут работать, смотреть, как функционирует РУСАДА. При этом в регулярном режиме мы отправляем WADA документы, которые есть сейчас", - отметил Ивлев.

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