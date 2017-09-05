"Газпром" на 2018 год ориентируется на добычу выше изначального плана текущего года

В 2017 году "Газпром" планировал добыть 430 млрд куб. м газа, но недавно повысил прогноз до 460 млрд куб. м

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" при формировании бюджета на 2018 год ориентируется на добычу выше изначального плана текущего года в 430 млрд куб. м, сообщил журналистам член правления российского газового холдинга Всеволод Черепанов в кулуарах Восточного экономического форума.

В 2017 году "Газпром" планировал добыть 430 млрд куб. м газа, но недавно повысил прогноз до 460 млрд куб. м.

"Мы пока ориентируемся на то, что добыча будет выше плана текущего года, цифру назвать не могу, пока она окончательно не утверждена", - сказал Черепанов.

По итогам 2016 года "Газпром" увеличил добычу на 0,6 млрд куб. м - до 419,1 млрд куб. м. Таким образом, в 2017 году при добыче в 460 млрд куб. м показатель может вырасти на 9,8%. Ранее Черепанов заявлял, что компания может нарастить добычу в 2017 году до более чем 460 млрд куб. м.

Добыча "Газпрома" в январе - августе 2017 года выросла на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 302,6 млрд куб. м газа.