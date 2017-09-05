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6 сентября, 04:11
В Приамурье началось строительство второй очереди маслоэкстракционного завода

Объем инвестиций в создание завода превысил 1,5 млрд рублей

ТАСС, 6 сентября. Маслоэкстракционный завод "Амурский" приступил к строительству второй очереди предприятия на территории опережающего развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области, сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди маслоэкстракционного завода в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Год назад мы только презентовали проект, а сегодня готовы к промышленной эксплуатации. Проект выполняется при активной поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Министерства сельского хозяйства РФ и правительства Амурской области. Более того, мы в данный момент приступаем к строительству второй очереди, это еще более глубокая переработка сои", - цитирует пресс-служба слова генерального директора завода Василия Галицына.

Объем инвестиций в создание завода превысил 1,5 млрд рублей. "Крупное предприятие для Дальнего Востока с глубокой переработкой 240 тыс. тонн сои в год построено в короткие сроки. Важно, что наша соя является чистой и не генномодифицированной. Но самое главное достижение - 420 новых рабочих мест, здесь работают наши амурчане- дальневосточники", - подчеркнул Галицын.

Маслоэкстракционный завод "Амурский" стал первым резидентом ТОР "Белогорск", воспользовавшимся процедурой свободной таможенной зоны. Такая процедура является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке. "После запуска второй очереди предприятие станет единственным в России заводом по производству высококонцентрированных соевых белков: соевого концентрата и изолята. Запуск второй очереди завода - линии по производству изолята - планируется в 2019 году", - добавили в пресс-службе банка ВТБ, который с июля 2015 года финансирует проект.

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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