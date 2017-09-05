{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 04:32
РФ и Республика Корея создадут симуляционный центр для медиков во Владивостоке

Соответствующий договор подписан в рамках Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. РФ и Республика Корея совместно создадут симуляционный центр для врачей на Дальнем Востоке, сообщила журналистам в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сформировалось несколько направлений сотрудничества. Прежде всего это совершенствование образовательного процесса и формирование общего симуляционно-тренингового центра", - сказала министр.

Она отметила, что всего в РФ таких центров уже больше 70. Они необходимы для отработки студентами и практикующими врачами медицинских манипуляций, хирургических навыков, эндоскопических и лапароскопических, и других сложных медицинских подходов.

"У коллег из Южной Кореи есть очень интересные оригинальные наработки тоже. Мы решили объединить наши усилия, и здесь во Владивостоке мы организовываем по сути совместное инновационное производство для разработки новых образовательных девайсов", - уточнила Скворцова.

Соответсвующий договор в среду в рамках Восточного экономического форума подписан Россией и Республикой Кореей.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
Читать далее
Камчатка и "Аэропорты регионов" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве аэровокзала
6 сентября, 04:47
Участие "Русгидро" в Тайшетском проекте "Русала" не должно негативно влиять на работу ГЭС
6 сентября, 04:42
Минобрнауки и "Сколково" подписали соглашение об открытии технопарка на острове Русский
6 сентября, 04:36
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.