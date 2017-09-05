Глава МИД Японии посетит Владивосток для участия в ВЭФ

По словам Таро Коно, для стабильности и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона крайне важно построение устойчивых отношений между Москвой и Токио

ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Владивосток для участия в третьем по счету Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он рассказал ТАСС в своем первом интервью российским СМИ.

"Участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке станет для меня первым визитом в Россию в качестве министра иностранных дел. И Япония, и Россия являются членами Азиатско-Тихоокеанского региона, на которых лежит ответственность. Построение устойчивых отношений между двумя странами как между важными партнерами крайне важно для стабильности и развития региона", - отметил Коно.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

В этом году в состав японской делегации на ВЭФ войдут около 300 человек, в том числе представители бизнеса, общественных организаций и правительства. Среди них - премьер-министр Синдзо Абэ и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие двусторонних экономических отношений с Россией.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.