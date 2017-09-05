Основной целью создания современного технопарка на острове Русский является развитие технологического предпринимательства

"Мы бы очень хотели, чтобы этот проект был носителем тех идей, которые заложены в проекте Сколково - это инновационность и юношеская наглость, для того, чтобы доказать всем и себе, в том числе, что есть много способных талантливых молодых предпринимателей, особенно в области инноваций", - сказал на церемонии Вексельберг.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг подписали соглашение об открытии технопарка на острове Русский. Торжественная церемония состоялась в среду на полях Восточного экономического форума.

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По его словам, технопарк "Русский" - это, в первую очередь, набор тех услуг которые будут предоставляться молодым компаниям. "Это очень важно, потому что в голове [у них] роятся много мыслей, есть много интересных предложений, но придать этому соответствующую форму, познакомиться с рынком, помочь в организации правовых вопросов [поможет] весь этот комплекс услуг, которые будут предоставляться в технопарке", - отметил президент фонда "Сколково".

Он уточнил, что в технопарк сегодня отобрано 37 компаний, всего же было рассмотрено более 300 заявок.

"Мы присутствует на историческим событии, потому что рядом с федеральном университетом бизнес строит замечательный технопарк. Важно, что Дальневосточный федеральный университет выбран как партнер", - в свою очередь добавила Васильева. По ее словам, в технопарке будет возможность привлекать студентов к работе в лабораториях и компаниях-резидентах.

Технопарк "Русский" и фонд "Сколково"

Основной целью создания современного технопарка на острове Русский является развитие технологического предпринимательства и формирование благоприятных условий для создания высокотехнологичных и наукоемких производств. Кроме того, наиболее успешные проекты, разработанные в технопарке "Русский", в дальнейшем могут быть реализованы на Дальнем Востоке.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

ВЭФ-2017 открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.