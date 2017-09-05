Участие "Русгидро" в Тайшетском проекте "Русала" не должно негативно влиять на работу ГЭС

Соглашение между компаниями о совместном сотрудничестве в Тайшетском проекте может быть подписано в конце 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Совместная реализация проекта по достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) компаниями "Русал" и "Русгидро" не должна негативно повлиять на эксплуатацию гидроэлектростанций. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Для нас главное, чтобы участие в такого рода проектах не ставило под сомнение основные функции "Русгидро" - как эксплуатация своих объектов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны Минэнерго рекомендации к "Русгидро" по участию в Тайшетского проекте.

Заседание совета директоров, в повестку которого был включен вопрос о совместной с "Русалом" реализации проекта по завершению строительства ТаАЗа, состоялось 30 августа. Вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Русгидро" Юрий Трутнев сообщал ТАСС, что совет директоров одобрил предварительные условия вхождения генерирующей компании в проект. В течение короткого, по его словам, времени должны быть согласованы итоговые условия совместной работы "Русгидро" и "Русала".

Трутнев также отмечал, что соглашение между компаниями о совместном сотрудничестве в Тайшетском проекте может быть подписано в конце 2017 - январе 2018 года.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.