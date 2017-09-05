{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 04:42
Участие "Русгидро" в Тайшетском проекте "Русала" не должно негативно влиять на работу ГЭС

Соглашение между компаниями о совместном сотрудничестве в Тайшетском проекте может быть подписано в конце 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Совместная реализация проекта по достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) компаниями "Русал" и "Русгидро" не должна негативно повлиять на эксплуатацию гидроэлектростанций. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах Восточного экономического форума.

'ВЭФ-2017'
Соколов заявил о наличии предпосылок для возобновления полетов в Египет до конца года

"Для нас главное, чтобы участие в такого рода проектах не ставило под сомнение основные функции "Русгидро" - как эксплуатация своих объектов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны Минэнерго рекомендации к "Русгидро" по участию в Тайшетского проекте.

Заседание совета директоров, в повестку которого был включен вопрос о совместной с "Русалом" реализации проекта по завершению строительства ТаАЗа, состоялось 30 августа. Вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Русгидро" Юрий Трутнев сообщал ТАСС, что совет директоров одобрил предварительные условия вхождения генерирующей компании в проект. В течение короткого, по его словам, времени должны быть согласованы итоговые условия совместной работы "Русгидро" и "Русала".

Трутнев также отмечал, что соглашение между компаниями о совместном сотрудничестве в Тайшетском проекте может быть подписано в конце 2017 - январе 2018 года.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
Камчатка и "Аэропорты регионов" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве аэровокзала
6 сентября, 04:47
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.