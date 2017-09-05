Документ будет внесен в Госдуму в скором времени, сообщил министр энергетики России Александр Новак

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проект закона о налоге на дополнительный доход (НДД) одобрен в правительстве РФ, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Одобрен. Было совещание у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на котором было принято решение", - сказал министр, отметив, что в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Как сообщал ранее первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер, Министерство энергетики России рассчитывает, что Госдума до 1 декабря 2017 г. примет закон о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли, для этого министерство инициировало временную корректировку одного из пунктов Бюджетного кодекса.

О законопроекте

Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся два законопроекта, которые, по сути, дают льготы низкорентабельным месторождениям нефти для стимуляции их добычи.

Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 г. В отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект закона предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т.

Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все они расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн т.