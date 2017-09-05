{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 04:47
Камчатка и "Аэропорты регионов" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве аэровокзала

Участники соглашения будут оказывать взаимную поддержку в реализации инвестиционного проекта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края и компания "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова") на ВЭФ-2017 во Владивостоке подписали соглашение о строительстве аэровокзального комплекса "Международного аэропорта "Петропавловск- Камчатский". Подписи под документом поставили министр транспорта России Максим Соколов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор АО УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Смотрите также
ВЭФ-2017. День первый. Онлайн

"Этот проект имеет важнейшее значение для Камчатки. Объем пассажиропотока в крае в последние годы растет. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия", - сказал Илюхин.

Подписанное соглашение носит декларативный характер, определяя основные направления и формы взаимодействия сторон. В рамках своих полномочий участники соглашения будут оказывать взаимную поддержку в реализации инвестиционного проекта. Условия реализации проекта и обязанности партнеров будут закреплены в акционерном и инвестиционном соглашениях, которые подпишут до конца октября. В документах будут обозначены объемы инвестиционных вложений, организационные и технические вопросы исполнения проекта.

"В настоящее время плановый срок строительства аэровокзального комплекса составляет 40 месяцев. Помимо нового пассажирского терминала в аэропорту будет обустроен пункт пропуска через госграницу при федеральном софинансировании, построена гостиница на 120 номеров, цех бортового питания и торгово-офисный центр", - сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатки.

Ранее ТАСС сообщал, что инвестор строительства аэровокзального комплекса был определен 31 августа в результате проведения конкурса по отбору инвесторов. "Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" - единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов. Действующее здание аэропорта построено в 1963 году. Строительство нового терминала должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширению чартерных программ и запуску новых международных маршрутов авиасообщения, в первую очередь со странами АТР.

ВЭФ-2017 открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Теги
ВЭФ-2017РоссияИлюхин, Владимир ИвановичСоколов, Максим Юрьевич
Читать далее
РЖД и Новый банк развития подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по ВСМ
6 сентября, 06:16
РЖД обсуждают с индийскими компаниями создание СП по производству путевой техники
6 сентября, 06:10
Глава МИД Японии признался, что почувствовал статус Лаврова на первой же встрече с ним
6 сентября, 06:09
Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей
6 сентября, 06:08
Скворцова: хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн
6 сентября, 06:06
Скворцова отметила значительную динамику роста въездного туризма в России
6 сентября, 06:06
Соколов: льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы целесообразно продлить до 2020 года
6 сентября, 06:02
Добыча на руднике "Мир" в 2018 году не предполагается
6 сентября, 05:56
Глава Минздрава РФ назвала пять приоритетных направлений развития биомедицины
6 сентября, 05:50
Президент Монголии: экономический коридор Китай - РФ - Монголия поможет в развитии региона
6 сентября, 05:50
Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году
6 сентября, 05:43
Новак допустил изменение квот по сокращению добычи в рамках сделки с ОПЕК+
6 сентября, 05:40
Росморпорт и "Роснефть" подпишут соглашение о строительстве ледоколов на верфи "Звезда"
6 сентября, 05:36
Тариф "Платона" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году
6 сентября, 05:31
ВНХК получила статус резидента территории опережающего развития "Нефтехимический"
6 сентября, 05:26
"Совкомфлот" намерен построить в Приморье первое судно для Арктики, работающее на газе
6 сентября, 05:26
Минэнерго: развитие возобновляемой энергетики снизит бремя на бюджет РФ
6 сентября, 05:20
"Вертолеты России" рассчитывают на выручку в 228 млрд руб. по итогам 2017 года
6 сентября, 05:19
Минэнерго обсуждает запрет продажи ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт
6 сентября, 05:14
Минэнерго РФ: вопрос поставок иранской нефти в Россию еще прорабатывается
6 сентября, 05:10
Комсомольск-на-Амуре до 2025 года потратит 11 млрд руб. на ремонт дорог
6 сентября, 05:09
Минздрав РФ обеспокоен уровнем алкоголизации на Дальнем Востоке
6 сентября, 05:08
Шерпа РФ: Аргентина в 2018 году проведет встречу министров образования Группы двадцати
6 сентября, 05:06
Министры транспорта РФ и Японии обсудят создание перехода с Сахалина на Хоккайдо
6 сентября, 04:56
Рефрижераторный комплекс для хранения рыбы построят на Дальнем Востоке к 2021 году
6 сентября, 04:51
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.