Камчатка и "Аэропорты регионов" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве аэровокзала

Участники соглашения будут оказывать взаимную поддержку в реализации инвестиционного проекта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края и компания "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова") на ВЭФ-2017 во Владивостоке подписали соглашение о строительстве аэровокзального комплекса "Международного аэропорта "Петропавловск- Камчатский". Подписи под документом поставили министр транспорта России Максим Соколов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор АО УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

"Этот проект имеет важнейшее значение для Камчатки. Объем пассажиропотока в крае в последние годы растет. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия", - сказал Илюхин.

Подписанное соглашение носит декларативный характер, определяя основные направления и формы взаимодействия сторон. В рамках своих полномочий участники соглашения будут оказывать взаимную поддержку в реализации инвестиционного проекта. Условия реализации проекта и обязанности партнеров будут закреплены в акционерном и инвестиционном соглашениях, которые подпишут до конца октября. В документах будут обозначены объемы инвестиционных вложений, организационные и технические вопросы исполнения проекта.

"В настоящее время плановый срок строительства аэровокзального комплекса составляет 40 месяцев. Помимо нового пассажирского терминала в аэропорту будет обустроен пункт пропуска через госграницу при федеральном софинансировании, построена гостиница на 120 номеров, цех бортового питания и торгово-офисный центр", - сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатки.

Ранее ТАСС сообщал, что инвестор строительства аэровокзального комплекса был определен 31 августа в результате проведения конкурса по отбору инвесторов. "Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" - единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов. Действующее здание аэропорта построено в 1963 году. Строительство нового терминала должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширению чартерных программ и запуску новых международных маршрутов авиасообщения, в первую очередь со странами АТР.

ВЭФ-2017 открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.